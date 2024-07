Rivelazione su Vittoria Bricarello e Alex Petri di Temptation | la coppia ha ingannato tutti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)disono fidanzati da un anno e nove mesi e a decidere di partecipare al programma è stata lei perché è convinta che il fidanzato, in realtà, non sia innamorato di lei. Nel corso della seconda puntata diIsland 2024 che è stata dedicata anche alla confessione choc di Matteo, il fidanzato di Siria,ha scoperto cose che non sapeva. “Lei non mi mette al primo posto, non mi chiama, non mi mette al primo posto. Lei non va a genio a nessuno dei miei amici e viceversa. I miei amici, se lei c’è, non vengono. Lei si pone male. Non andrei a convivere con lei perché non la vedo pronta. Ritiene sempre che i suoi problemi siano di serie A e i miei di seria B”, ha raccontatolasciando senza parole la fidanzata.