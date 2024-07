Abbronzarsi sì ma senza rischi per la pelle | i consigli della Lilt

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il sole fa bene alla salute, ma per labisogna fare attenzione. Come ogni anno arrivano quindi i-Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Firenze per godersi il sole in sicurezza. “Bisogna prendersi sempre curapropria, prima e dopo essersi esposti al sole – spiega la dermatologaLara Tripo – Intanto è buona regola evitare un’esposizione prolungata al sole nelle ore centraligiornata, dalle 11,30 alle 16,30. L’esposizione deve essere graduale e non continuativa, prevedendo delle pause per rinfrescarsi e stare all’ombra. Inoltre è molto meglio prendere il sole in movimento evitando esposizioni prolungate in modo sedentario, stile ‘lucertola'” “Samo altamente l’abbronzatura artificiale con le lampade abbronzanti – continua Tripo – perché non prepara all’esposizione solare e ha effetti dannosi sulla