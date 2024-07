MotoGP | Marc Marquez possibile la lotta per il Mondiale?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lo scivolone nella Sprint Race di Assen 2024 ha fatto da contraltare a un buon quarto posto ottenuto nella gara domenicale. Troppo poco, però, per ambire a rimanere infino alla fine per il titolo del Moto2024. Soprattutto se Francesco Bagnaia continuerà a cannibalizzare gli appuntamenti come recentemente accaduto in Olanda. Attualmente, il pluricampione del mondo spagnolo è a quota 142 punti (terzo) e paga un distacco di cinquantotto punti dal battistrada Jorge Martin (200 lunghezze). Sarà difficile per il promesso sposo di Ducati, oggi in Gresini Racing, colmare un gap discreto dalla vetta estromettendo, anche, il campione del mondo in carica che si è avvicinato sensibilmente al gradino più alto dopo l’incetta di punti nella terra dei tulipani.