LIVE – Tour de France 2024 sesta tappa Macon-Digione | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ildeprosegue con la. I corridori saranno impegnati nei 163.5 km da Mâcon a. Probabilmente una delle prove più leggere di tutta la corsa. L’unica asperità sarà in avvio con il Col du Bois Clair (1.6 km al 6% di pendenza media). Superato il Bois Clair saranno 150 kmin piano passando per Cormatin (Sprint), Chagny e Corberon fino al traguardo di. Le squadre degli sprinter dovrebbero controllare la situazione senza particolari patemi. Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:50, con l’arrivo sul traguardo che è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:20 e le 17:40 in base alle previsioni sulla media oraria della corsa. Sarà una grande occasione per i vari Pedersen, Philipsen e Mohoric, ancora a secco di tappe dopo i sorprendenti successi di Girmay e Vaquelin.