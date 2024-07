La chiamata all’amica | Portami in ospedale Un ventinovenne gambizzato al Gratosoglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Laa una conoscente per farsi accompagnare in. Lo squarcio provocato da un colpo di arma da fuoco alla gamba destra. La telefonata dall’alla centrale operativa della Questura per segnalare la presenza della persona ferita in pronto soccorso. E i primi accertamenti investigativi compiuti dai poliziotti della Squadra mobile, chiamati a identificare chi ieri notte haunmarocchino in via Baroni, al. Stando alle prime informazioni, il nordafricano, irregolare in Italia e con alcuni precedenti, sarebbe stato colpito in strada e lasciato lì dagli aggressori. Poco dopo, il nordafricano sarebbe riuscito in qualche modo a rientrare a casa e a chiamare una connazionale per farsi accompagnare in macchina nel centro clinico più vicino.