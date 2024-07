Cinema domani il ‘Gran Galà Premio Tyndaris’

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) – Prosegue a Patti (Messina), la quinta edizione del Festival delItaliano, diretto dal criticotografico Carlo Gentile (Rai – Sncci) e presieduto da Franco Arcoraci. Tante le anteprime di film, cortometraggi e documentari, con una particolare attenzione anche all’editoria e aldi inchiesta. Lo scrittore e comunicatore Biagio Maimone ha presentato “La comunicazione creativa per lo sviluppo socio umanitario” mentre una grande affluenza di spettatori ha caratterizzato la proiezione del docufilm “Food For Profit” realizzato da Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, con un panel a seguire con D’Ambrosi e Flavia Raciti della LAV (Lega Anti Vivisezione) di Messina. Spazio anche alla musica sul Lungomare di Patti, con lo spettacolo “Music back in time” dedicato alla musica degli anni 70’/80’/90’ e condotta Paky Arcella che ha visto l’esibizione di Cecilia Gayle, Ronnie Jones, Viola Valentino e Roberto Serafini, Gisella Cozzo, Davide De Marinis, Antonella Mollica, Serena De Bari e Mago Quasar.