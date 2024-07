Ps di Benevento e Sant’Agata il senatore Matera ricevuto dal Ministro Schillaci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa questioni dell’emergenza Sanità in Campania, con particolare riferimento alla carenza dei medici della emergenza-urgenza presso i Pronto soccorso dide’ Goti, sono stati al centro di un incontro sviluppatosi nei giorni scorsi tra ildella Salute Orazioed ildi Fratelli d’Italia Domenico. “Sono statoin tempi celerissimi dal– fa presente– e di tanto lo ringrazio. Ilha assicurato, nel perimetro delle limitate competenze statali, il massimo della attenzione atteso che per il Ministero permangono le condizioni che hanno permesso l’istituzione del Pronto Soccorso in deroga nel territorio didè Goti. Fatte le opportune verifiche, anche documentali – ancora il– come già evidenziato dall’alloradella Salute Giulia Grillo, con nota trasmessa a De Luca ed acquisita al Comune diil 14/11/2018, “la responsabilità di garantire le prestazioni ed i servizi sanitari, in risposta ai bisogni dei cittadini, attiene al livello regionale e, pertanto, la Regione ha la prerogativa e l’obbligo di programmare i nodi della rete ospedaliera e dell’emergenza-urgenza ed i conseguenti assetti erogativi delle strutture ospedaliere”.