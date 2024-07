Parigi 2024 Cio | Olimpiadi a rischio dopo elezioni? Solo disinformazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Con una nota ufficiale, il Comitato Olimpico Internazionale ha risposto a quanto riportato da Le Point in merito alle presunte riflessioni del presidente del Cio Thomas Bach per decidere, entro metà luglio, se “confermare, annullare o rinviare i Giochi di”, a seconda dell’esito dellelegislative. Infatti, Bach sarebbe preoccupato dall’allarme di possibile guerra civile lanciato da Macron in caso di vittoria dell’estrema destra. Quanto riportato dalla stampa, però, “fa ovviamente parte della campagna diin corso contro la Francia, il Cio, il suo presidente e i Giochi Olimpici – si legge nella nota del Cio –. Non ha alcuna base fattuale. Il presidente del Cio e l’intero movimento olimpico sono impazienti di assistere ai magnifici Giochi di, a partire dalla cerimonia di apertura del 26 luglio”.