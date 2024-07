La prima stagione giunge al termine con Johanna pronta a tutto Cosa succederà?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ultimi due episodi su Canale 5 (alle 21.20) della serie storica Davos 1917, con protagonista l’infermiera e spia tedescaGabathuler (interpretata dalla “Sissi” Dominique Devenport), ispirata alle vite delle crocerossine che prestarono servizio in Francia durante il Primo conflitto Mondiale. Nelle precedenti puntate, la donna ha avuto uno scontro con la contessa Ilse, incaricata di farla fuori dopo aver fallito un’importante missione (alla fine, la risparmia).intanto cerca di salvare la figlia Elli e tenere in piedi la storia d’amore con Mangold, mentre entra in guerra l’America. Da “X Factor” con Giorgia alle serie con Giannetta e Argentero: il nuovo palinsesto Sky X Leggi anche › “Davos”, stasera su Canale 5 la nuova serie storica con l’ex Sissi Dominique Devenport L’ultima puntata in onda stasera riparte dall’attentato in cui ha perso la vita il generale Taylor.