Addio a Caterina l' Orsa Mascotte di Palena | Il Parco della Maiella in Lutto

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Chieti - L', simbolo dell'area faunistica di, è morta all'età di 34 anni a causa di un melanoma al labbro superiore destro, diagnosticato alcuni mesi fa. La triste notizia è stata condivisa sui social dalNazionale, che l'ha ospitata per oltre nove anni.era stata salvata nel 2015 dal Nucleo CITES Campania del Corpo Forestale, dopo essere stata rinchiusa per circa 24 anni in una piccola gabbia in una struttura turistica privata, probabilmente importata dall'Est Europa. Nonostante il tumore diagnosticato recentemente dai veterinari fosse inizialmente non invasivo, nelle ultime settimane la sua salute è peggiorata rapidamente fino al decesso avvenuto ieri. "Era la 'fondatrice' dell'area faunistica di", ricorda il, "e ha contribuito a far conoscere la vita degli orsi a migliaia di bambini, turisti e visitatori".