Temptation Island la bellissima notizia per Mediaset | le critiche però sono feroci

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 2 luglio 2024) News tv. “”, laper: le. Attraverso il reality show di Canale 5,, vengono analizzate la forza e la debolezza dei rapporti di coppia: un gruppo di tentatori, infatti, prova a mettere in crisi relazioni altrui considerate solide. Una prova del nove per chi non crede all’infedeltà. Grazie alle sue caratteristiche ogni edizione del programma conquista una grande fetta di pubblico, riscaldando l’estate degli italiani. ( dopo le foto) Leggi anche: “”, lo spoiler a sorpresa: registrazioni finite, tradimenti a gogo Leggi anche: “”, si mette male per Tony: cosa è successo e cosa rischia Leggi anche: “”, prima coppia eliminata: cosa si sa Leggi anche: “”, chi è in realtà Lino fuori dal programma: cosa è emerso “”, gli ascolti volano alle stelle:non mancano lecontinua a regalare grosse gioie a