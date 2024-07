LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | partita la quarta frazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.20 Gran scatto di Mads Pedersen che va via in solitaria. 13.18 Tanti corridori ci provano, manon sarà facile centrare la fuga giusta. 13.17 Anche Girmay davanti con Abrahamsen. 13.16 Ed è subito Wout van Aert all’attacco! 13.15UFFICIALMENTE LA! 13.14ci sarà gran battaglia per la fuga. 13.12 Alle 13.15 il via ufficiale. 13.09 Iniziato il tratto di trasferimento per i corridori. 13.07 Non prenderà il via Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) che si è fratturato la clavicola nelladi ieri. 13.05 Primadi vera montagna sulle Alpi, c’è molta curiosità per lo scontro diretto tra i big. 13.02 La Grande Boucle torna Oltralpe: partenza da Pinerolo, arrivo a Valloire dopo 139,6 km intensissimi.