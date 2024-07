Hermoso-Napoli c’è ottimismo ma il difensore chiede 5 milioni per tre anni Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024) Marioè sulla lista delda diverse settimane; ilex Atletico Madrid è ora svincolato e potrebbe rappresentare un affare anche in ottica futura, considerando che il club partenopeo potrebbe farci plusvalenza., c’èma ilper treSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, c’èper la trattativa, ma ancora distanza per le richieste economiche: C’è una distanza abbastanza corposa fra l’offerta – un triennale da 3,5– alla richiesta, visto chevuole capitalizzare il suo status,ndo 5all’anno per 3 stagioni. Una situazione quindi di stallo e che verrà limata, possibilmente, nei prossimi giorni. L’intenzione di giocare in Serie A c’è, così comeda parte deldi chiudere la trattativa.