D10S in the street | Napoli celebra Maradona con 500 giovani calciatori

(Di martedì 2 luglio 2024)ricorda Diegocon ‘in the’. 500 bambini giocheranno alla Rotonda Diaz dal 5 al 7 luglio. In programma anche una scuola calcio dedicata al Pibe de Oro. A 40 anni dal leggendario “Buonaseratani” di Diego Armandosi prepara a onorare il suo eterno campione con un evento straordinario:in therivive nel cuore di: 500 bambini in campo per il Pibe de Oro Dal 5 al 7 luglio, la Rotonda Diaz si trasformerà in un’arena calcistica dove 500talenti, dagli 8 agli 11 anni, si sfideranno nel nome di. L’iniziativa, organizzata da Stefano Ceci, amico di lunga data del campione argentino, promette di riaccendere la passione maradoniana nel cuore di. Il programma diin the: tre giorni di calcio e ricordi L’inaugurazione dell’evento è prevista per venerdì 5 luglio alle 18:30, esattamente 40 anni dopo la prima apparizione dial San Paolo.