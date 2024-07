Il primo turno delle elezioni legislative in Francia vinte da Le Pen

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilin– con circa 49 milioni di elettori chiamati alle urne, in 577 collegi elettorali – stando agli exit poll premia il Rassemblent National di Marine Le Pen: ècon il 34%, seguito dalla Gauche al 28,1% e dal campo presidenziale di Macron al 20,3%. Boom dell’affluenza, stimata intorno al 65%. Quello francese è un sistema a due turni, che mira a garantire che gli eletti abbiano un forte sostegno, riducendo la frammentazione politica e promuovendo la stabilità governativa. Il secondoè previsto per il 7 luglio. “Ci serve una maggioranza assoluta, mobilitatevi”, ha detto Le Pen rivolgendosi ai suoi elettori. Macron: “Adesso è il momento di un’ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo”.