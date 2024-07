Il gruppo Cre ha energia da vendere E scende in campo con il Cesena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’assemblea dei soci delCRE ha approvato il bilancio d’esercizio 2023. Un anno che nonostante l’attesa contrazione dei ricavi, derivante dai prezzi in discesa e dalla riduzione dei volumi intermediati, si chiude con tutti i parametri in buona salute e con la soddisfazione dei soci sia per il conguaglio positivo riconosciuto che per l’andamento del. Il fatturato consolidato si è attestato a quota 347 milioni di euro e il bilancio ha registrato un utile netto di circa 3 milioni di euro, dopo il conguaglio positivo riconosciuto ai soci. Nel settore dell’Il 2023 è stato un anno di transizione, che ha visto un lento rientro dei mercati energetici a valori più vicini a quelli precedenti alla crisi del gas russo, sebbene i prezzi siano stati comunque ancora sostenuti.