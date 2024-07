Attentati gli Usa alzano l’allarme per le basi in Europa | dove sono quelle a rischio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 luglio 2024) La crescente insicurezza statunitense sulla tenuta interna del loro impero europeo non dipende solo dalla guerra in Ucraina. Gli Usa hanno infatti lanciato un allarme per possibiliterroristici nelle loromilitari in Ue. Una preoccupazione cresciuta nello scenario degli Europei di calcio in corso in Germania e delle imminenti Olimpiadi in Francia. Lo stato di allerta è stato elevato durante il fine settimana, con una protezione portata al secondo livello più alto, detto “Charlie”. Perché gli Usa hanno alzatoper lemilitari Ue Come spiegato dal Pentagono, il nuovo status di allerta “si applica quando si verifica un incidente o si ricevono informazioni che indicano che è probabile una qualche forma di azione terroristica o di attacco contro personale o strutture”.