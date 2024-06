Tour de France 2024 Evenepoel | Posizione sbagliata nella salita di San Luca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Grazie alla grande rimontaparte finale della seconda tappa deldediscesa verso Bologna, Remcoha recuperato su Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, riuscendo a mantenere il loro identico tempoclassifica generale. Il capitano della Soudal-Quick Step, ora in maglia bianca di miglior giovane, ha parlato ai microfoni ufficiali della Grand Boucle: “Ho perso un po’ di potenza dove più mi serviva, ma mi serve qualche giorno per carburare. Quello di oggi rimane un buon messaggio, non mi arrendo e voglio lottare. Ce l’ho messa tutta per chiudere il gap in pianura, per la classifica è un’ottima giornata“. Poi sul momento in cui si è staccato, durante l’attacco di Pogacarparte finale delladel San: “Sarebbe stato meglio se fossi riuscito a stare con loro, alla curva delle Orfanelle ero un po’ troppo indietro e ho dovuto praticamente attaccare per riportarmi avanti.