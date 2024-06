Imperia Solstizio d’estate l’esordio letterario di Lucia Barbera

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 30 giugno 2024) Si intitolail romanzo d’esordio della scrittriceuscito con Antea Edizioni. “Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il tuo pensiero costante” (K. Kavafis).è un romanzo che si compone di tre racconti cronologicamente conseguenti. Nel primo la protagonista torna in Sicilia, la sua Itaca, per trovare radici da riscoprire e placare dubbi. Qui nell’isola splendida e surreale dei Gattopardi, assisterà alla catarsi di un personaggio in cerca d’autore che individuerà finalmente la sua dimensione mentre lei troverà risposta a un mistero che tormenta da almeno un secolo la sua famiglia. Nel secondo, la cui narrazione è relativa all’anno precedente,percorre insieme a Sandro suo mentore e guida, le tappe dei Siculi Viandanti camminatori della Magna Via Francigena.