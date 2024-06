Calciomercato Milan Giacomo Bonaventura lascia la Fiorentina | può essere un’idea per Moncada?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 30 giugno 2024), dopo quattro stagioni con la maglia della, JackFirenze. Puòperè un giocatore libero. Libero di andare a giocare dove vuole. Lo è dopo quattro stagioni da giocatore della. Quanttor anni in Viola dove ha collezionato 162 presenze con 22 goal e 22 assist. Numeri importanti. Numeri che potrebbero convincere ila riprenderselo. E perché no? Con la società di Commisso Jack non ha trovato un accordo per il rinnovo. Il problema? L’ingaggio. Diversità tra richiesta e offerta.era arrivato a Firenze dopo sei stagioni al. Stagioni positive anche se con la maglia Viola ha giocato tre finali: due europee in Conference League e una di Coppa Italia.