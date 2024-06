WTA Bad Homburg Diana Shnaider si aggiudica il torneo | Vekic ko in tre set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)è la regina di Bad. La tennista russa si porta a casa il secondodella sua carriera imponendosi su Donnacon il punteggio di 6-3 2-6 6-3 in due ore e quindici minuti, facendo valere la sua potenza da fondo e arrivando di slancio a Wimbledon. Una partita in cuivince più punti, 91 e 85, e ha molte più palle break, 13 a 6: per la croata più di qualche rimpianto. Il primo set parte a favore della russa, che nel quarto gioco approfitta del momento di empasse della sua avversaria: alla seconda chance arriva il break in suo favore e si porta sul 4-1. La croata ha però la forza di rientrare prepotentemente in partita allungando gli scambi. Settimo e nono gioco ssono lunghissimi, conche si procura qualcosa come nove palle break facendo durare i due game oltre venti minuti, masi difende con le unghie e con i denti e incamera il set.