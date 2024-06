Periti industriali Esposito dopo la sentenza del Tar | l’attività degli organismi dirigenti va avanti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 29 giugno 2024) “Spetta al Consiglio di Stato, a questo punto, l’ultima parola sulla legittimità delle modalità di voto, peraltro rispondenti a quelle contenute nella legislazione elettoralealtri Ordini professionali”: è quel che scrive il presidente del Consiglio nazionale deiGiovanni, commentando la sospensione del regolamento elettorale, decisa dal Tar,che, ricorda, “il 23 gennaio 2024 si è insediato il nuovo Consiglio nazionalele votazioni dello scorso ottobre, a seguito dell’adeguamento del regolamento elettorale interno per incentivare un maggiore equilibrio di genere alla carica di consigliere, nel rispetto dell’articolo 51 della Costituzione”. “La necessità dell’applicazione della parità di genere nell’elezionerappresentativi della categoria dei– prosegue la nota – così comealtri Ordini (di ingegneri e commercialisti) – è stata ribadita dal Tar del Lazio”, che “ha riconosciuto come ‘doverosa e meritoria’ l’iniziativa dell’uscente Consiglio nazionale di approvare per la prima volta, nel 2023, all’unanimità dei suoi undici componenti maschi, un regolamento elettorale contenente la quota ‘rosa’, non prevista nella legislazione risalente al 1944”, ma per il Tar il “risultato elettorale è ‘inficiato dall’applicazione di disposizioni regolamentari annullate per le modalità costrittive di scelta dei candidati’, che sarebbero limitative della libertà di voto”, recita ancora la nota.