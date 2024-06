Lothar Matthaus nomina l’ex flop del Manchester United il miglior giocatore di Euro 2024 finora

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 29 giugno 2024) Sito inglese: La leggenda tedescahato il centrocampista del Borussia Dortmund e dell’Austria Marcel Sabitzer come suoper. L’Austria è stata una delle squadre più in evidenza del torneo, arrivando prima in un girone che comprendeva Francia e Olanda, battendo quest’ultima e perdendo contro la prima solo per 1-0 con un autogol, e battendo anche la Polonia per 3-1. Gli uomini di Ralf Rangnick hanno fornito prestazioni di pressatura ad alta energia e sono sembrati una costante minaccia di gol in Germania, con molti che ora li propongono per un percorso profondo oltre il loro prossimo scontro degli ottavi contro la Turchia. Il successo dell’Austria aglipei delè statoalimentato in gran parte dalla forma di Sabitzer, che si classifica al primo posto tra i suoi compagni di squadra nel torneo per tiri (9), tiri in porta (3), gol (1), possessi conquistati nel terzo centrale (10), passaggi tentati/completati nell’ultimo terzo (52/34) e cross tentati/completati (14/3).