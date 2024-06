Svizzera-Italia spauracchio rigori Retroscena Donnarumma | in allenamento ho fatto segnare tutti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2024) “L’è pronta e positiva“. Parola di Gigio. Sensazioni positive alla vigilia di, gara valida per l’inizio degli ottavi di finale di Euro 2024.. “Sarà una grandissima sfida – ha proseguito – e dopo aver passato un girone difficile come il nostro, avremo una consapevolezza in più. La squadra è in crescendo: il girone è stato difficile e molti ci davano per spacciati in questo girone della morte. C’è positività adesso. Abbiamo affrontato avversarie forti e contro la Spagna abbiamo meritato di perdere per quello che si è visto, ma con la Croazia siamo rimasti in partita e abbiamo segnato alla fine il pareggio. Contro lasarà una gara da dentro o fuori nella quale dovremo sbagliare il meno possibile perché loro verticalizzano e ripartono.