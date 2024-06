Rebel Wilson | È assurdo che solo gli attori gay possano interpretare ruoli gay

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 3 giugno 2024)si è intromessa in uno dei grandi dibattiti sulla rappresentazioneale del nostro tempo.che è fidanzata con una donna, ha definito "un'assurdità totale" l'idea cheglietero possonoetero e gligay possonogay. La star di Pitch Perfect stava rispondendo a una domanda sul fatto che le donne possono cavarsela con battute diverse rispetto agli uomini, e stava anche parlando del dibattito relativo al bullismo subito dalle persone in sovrappeso, anche da parte di persone che non lo sono. "Penso che sia difficile", ha detto alla trasmissione Desert Island Discs della BBC. "Si va verso un territorio in cui si dice: 'Beh,….