Chi è Claudia Sheinbaum la nuova presidente del Messico prima donna nella storia

(Di lunedì 3 giugno 2024)Pardo,del, è una fisica e ingegnera. Dal 2018 al 2023 è stata capo del Governo di Città del. E ora guiderà la nazione centro americana,della. Sarà in carica per sei anni.nasce a Città delil 24 giugno del 1962 sotto il segno del Cancro, da famiglia di religione ebraica ashkenazita, originaria dalla Lituania e della Bulgaria. Suo padre, CarlosYoselevitz, era un chimico. La madre, Annie Pardo Cemo, biologa e professoressa della Facoltà di Scienza dell’UNAM. Cresce in un ambiente stimolante a livello culturale e improntato al progressismo. Già a 15 anni si unisce al movimento delle madri dei figli desaparecidos a opera dello Stato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Delgado (@mariodelgado1) Il suo debutto in politica arriva nel gabinetto dell’allora capo del governo di Città del, Andrés Manuel López Obrador, tra il 2000 e il 2006.