Quale sarà il nuovo titolo de I Soliti Ignoti che a settembre arriva su NOVE

(Di domenica 2 giugno 2024) I, il noto game show preserale Rai che per anni ha allietato le cene di migliaia di telespettatori, cambia, si chiamerà Identity, e trasloca sul, insieme al suo conduttore, Amadeus. Lo ha confermato Laura Carafoli, dirigente per il Sud Europa del gruppo Warner Discovery, proprietario del canale, annunciando che la nuova versione del programma si chiamerà esattamente come il format originale statunitense da cui il programma prende spunto. Ecco le sue parole, riportate da Libero: “Amadeus aarriverà sulcon Identity, il format noto in Italia come I. E’ una prima discesa in campo sul nostro canale con un prodotto che parla a tutti, con la freschezza di un formato che lo rappresenta e ha una grande riconoscibilità“.