Al via gli ecoincentivi per l’automobile | prenotazioni sul sito ministeriale dalle 10 di lunedì 3 giugno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)10 disarà nuovamente possibile prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo ricorda il ministero delle Imprese e del Made in Italy in seguito alla pubblicazione in Gazzetta del Dpcm che a fine maggio ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024. Le, che i concessionari potranno effettuare sull’appoportale Ecobonus, riguardano i contributi previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali). Con il nuovo decreto sarà possibile prenotare anche contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica.