Perché le Frecce Tricolori sorvolano Roma oggi 1 giugno 2024? Il motivo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 1 giugno 2024)le, 1? Ille, sabato 1? Tanti cittadinini questa mattina si sono fatti questa domanda sentendo dei forti boati, tipici di aerei a bassa quota. La risposta è molto semplice, si tratta delle prove per la parata militare di domani, 2, Festa della Repubblica, che si terrà – come di consueto – ai Fori Imperiali. Come ogni anno infatti il giorno prima della parata (indicativamente dalle ore 11.30 alle ore 12.00) vengono effettuati dei sorvoli a bassa quota (a 2.000 piedi) sulla Capitale. Durante le operazioni susono ovviamente attive alcune limitazioni al volo sulla Capitale e dintorni. Domani la festa Come detto, domani – domenica 2– poi si terrà la vera e propria festa con il passaggio dellesu