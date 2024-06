No all' inceneritore di Castiraga Vidardo alla protesta si schiera anche il WWF | Vi aspettiamo al presidio contro il mostro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024)(Lodi), 1 giugno 2024 -La richiesta per l’ampliamento del termovalorizzatore di nuova generazione, dell’azienda Ecowatt di, continua a mettere tutti sulle barricate. Dopo il Comitato istituzionale nato per contrastare l’iniziativa e affiancato al Comitato No all'nel Lodigiano, main seguitoraccolta firme promossada Legambiente, adesso agisce il Wwf. “Il Lodigiano è un'altra volta a rischio. Dopo aver perso, per anni, un fiume, il Lambro, essere diventati il corridoio dei trasporti verso la città, abbandonato la nostra agricoltura tradizionale, per dedicarci a "più redditizie" attività, svenduto il nostro terreno alle logistiche, ci chiedono di costruire, su un terreno libero, in riva al Lambro, il terzoper grandezza della Lombardia” incalzano gli attivisti.