Chi era Marian Robinson la madre di Michelle Obama morta a 86 anni

(Di sabato 1 giugno 2024) Èladisi è spenta a 86circondata dall’amore della famiglia e di sua figlia, che l’ha salutata per sempre su Instagram definendola come “la sua roccia”. La donna, che aveva lavorato percome segretaria, proveniva da una famiglia umile che non le ha fatto mancare niente nonostante le grandi difficoltà che avevano dovuto attraversare.di due figli e vedova da oltre 30, era il sostegno dei suoi figli e dei suoi nipoti. “Il mondo è pieno di piccoli Craig e di piccole”, era solita dire per rimarcare il potenziale di ogni bambino. L’addio diper sua“Mia mammaera la mia roccia, sempre presente per qualsiasi cosa avessi bisogno.