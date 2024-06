Cecilia Albani ad Affari Tuoi di Amadeus | una serata da 35 000 euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Pisa, 1 giugno 2024 - "Soldi sicuri!" per, nata a Prato ma da anni residente nel pisano, che ha rappresentato la regione Toscana al fortunatissimo programma di", in onda in primasu Rai 1.era una delle pacchiste della trasmissione da giovedì 9 maggio. Accompagnata dal marito Emanuele Stevanin,ha iniziato la puntata pescando il pacco 15, che ha preferito scambiare con il numero 20 a metà partita. Dopo alcuni alti e bassi,e Emanuele hanno accettato l'offerta del Dottore da 35.000, quando i montepremi ancora in gioco erano di 100 o di 100.000. La sorte ha dato ragione ai due sposi, considerando che nel pacco che avevano scelto c'erano solo i 100. .