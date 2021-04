Advertising

freeskipperIT : Ancora troppi morti per Coronavirus! - rita_iarossi : RT @chruggeriTg2: Ancora troppi cani alla catena, in molte regioni italiane è legale tenerli - ombrysan : RT @Moneymaker98000: @MarsellaLuca ci sono ancora troppi ' culo al caldo ' e sopratutto troppi egoisti che hanno paura di perdere quella pi… - NatTricolore : RT @Moneymaker98000: @MarsellaLuca ci sono ancora troppi ' culo al caldo ' e sopratutto troppi egoisti che hanno paura di perdere quella pi… - Sonia31370597 : @La7tv Ci terranno ancora chiusi finché il governo nn ha finito di fare i suoi porci comodi elezioni del prossimo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora troppi

Agenzia ANSA

... se nonin attesa del via, e alla quota davvero consistente di oltre 500 club che salteranno ...dal punto di vista della formula e della frammentazione in gironi più piccoli per evitare...E a rete puòmigliorare tanto. La mentalità. Jannik è saldissimo di nervi, qui dimostra ... Ma lui non vuole farsi influenzare dairiflettori: "La mia priorità è il tennis".ancora troppi. Spero, visto che due settimane fa eravamo a 600 casi ogni 100 mila e dopo una settimana siamo passati a 430, che ci sia una caduta di altri 170 casi ogni 100 mila. Se questo è ...Il mese di aprile inizia con un nuovo primato di nuovi casi positivi in Puglia: superati i 2.300 positivi in un giorno, e al tempo stesso resta ancora alto il dato sui decessi. Una ...