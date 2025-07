credem addio al direttore generale angelo campani

Con profonda tristezza, salutiamo Angelo Campani, il visionario direttore generale di Credem scomparso improvvisamente a soli 62 anni. Leader di una lunga carriera dedicata alla crescita e alla stabilità del gruppo, lascia un'impronta indelebile nel cuore della banca e di chi ha avuto il privilegio di lavorarci. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per l'intera comunità finanziaria, ma il suo esempio continuerà a ispirare.

Angelo Campani, direttore generale di Credem, è morto ieri mattina per un improvviso malore. Aveva 62 anni ed era alla guida della Banca emiliana dal 2023, dopo una carriera di oltre 44 anni tutta interna al gruppo. Il manager si è sentito male intorno alle 10, mentre si trovava nel suo ufficio nella sede dell’istituto in via Emilia San Pietro, a Reggio Emilia, ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova. Dove però i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. "I dipendenti, il consiglio di amministrazione di Credem e di Credemholding e gli azionisti esprimono le condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia", scrive in una nota del gruppo bancario reggiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net