inaccettabili insulti ai volontari non saranno ai prossimi incontri

Gli eroi silenziosi della protezione civile vengono spesso scambiati per nemici, ma il rispetto e la gratitudine dovrebbero essere la norma. Inaccettabili insulti rivolti ai volontari di Lugo, impegnati con dedizione a garantire la sicurezza di tutti durante le emergenze, sono un segnale allarmante del deterioramento del senso civico. È essenziale riconoscere il valore di chi si dedica altruisticamente al bene comune, perché il rispetto reciproco è la vera forza della nostra comunità .

"Cosa siete venuti a fare con quelle divise?" e "Se venite da me per evacuare vi aspetto con la sciòpa", questo il livello di alcune frasi che sono state rivolte ai volontari delle associazioni di Protezione civile di Lugo intenti a spiegare cosa fare e non fare durante le fasi di emergenza in caso di calamità . Un livore inaccettabile, soprattutto perché rivolto a persone che gratuitamente si impegnano per la sicurezza del territorio e della comunità , tanto che l'Amministrazione comunale della città estense ha deciso di non esporli più alle eventuali ingiurie delle persone. "In questo periodo giro per le consulte parlando di Protezione civile, di allerte, di evacuazioni, di misure precauzionali individuali da adottare in caso di emergenza e lo faccio con i volontari delle due associazioni di volontariato convenzionate con il Comune di Lugo – spiega l'assessora ai Lavori pubblici e Protezione civile, Veronica Valmori –.