Vandalismi e problemi di decoro Boanini sollecita sindaco e agenti

Il quartiere Scornio di via Po sta vivendo un momento difficile, segnato da atti vandalici e crescente degrado che minacciano sicurezza e decoro. Il consigliere Dem Lorenzo Boanini non resta in silenzio: ha scritto al sindaco Tomasi, all’assessore Bartolomei e alla comandante Tomasetti, chiedendo interventi immediati. La situazione richiede azioni concrete per restituire vivibilità , sicurezza e dignità a questa zona importante della città . È tempo di agire prima che il problema peggiori ulteriormente.

C'è un problema di decoro e sicurezza. Lo denuncia il consigliere comunale Dem Lorenzo Boanini. Riguarda via Po. "Ho scritto una lettera al sindaco Tomasi, all assessore Bartolomei e alla comandante della polizia locale Ernesta Tomasetti per cercare una soluzione ai continui atti vandalici e di degrado che stanno affliggendo il quartiere Scornio in queste ultime settimane – spiega l'esponente Pd –. In particolar modo: sono stati segnalati atti di vandalismo, abbandono di rifiuti, schiamazzi notturni e comportamenti pericolosi. Desta particolare allarme la presenza costante di un cane di razza Rottweiler, frequentemente lasciato libero senza guinzaglio, nonostante i ripetuti richiami rivolti – anche personalmente – al giovane proprietario, rimasti purtroppo inascoltati, la situazione sta progressivamente degenerando".

