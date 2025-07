Corriere dello Sport – Grazie di tutto Ciro Rescissione consensuale e futuro a Bologna

Il mondo del calcio italiano si commuove con la rescissione consensuale di Ciro Immobile dal Besiktas, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver lasciato il club turco, il futuro dell’attaccante napoletano si apre a Bologna, dove potrebbe ripartire alla grande. Un arrivederci che non è un addio: la strada verso nuove sfide e successi è ancora tutta da scrivere. Il cuore dei tifosi italiani batte forte per lui.

2025-07-04 18:53:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: BOLOGNA – Dopo settimane di voci e trattative, è ufficiale: Ciro Immobile non è più un giocatore del Be?ikta?. Il club turco ha annunciato oggi, tramite un comunicato diffuso sui canali ufficiali, la rescissione consensuale del contratto con l’attaccante italiano. Nel messaggio social, il club ha voluto salutare così il bomber ex Lazio: “Il contratto con il calciatore professionista Ciro Immobile è stato rescisso. Ringraziamo Ciro Immobile per il servizio svolto al nostro club e gli auguriamo successo nella sua futura carriera”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com