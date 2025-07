ben harper e la band fanno vibrare il palco del festival

Ben Harper e la sua band stanno conquistando il palco del Comfort Festival di Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo, regalando un’esibizione che rispecchia la loro innata versatilità musicale. La loro capacità di unire generi diversi e trasmettere emozioni autentiche rende ogni performance un’esperienza unica. In un panorama musicalmente spesso monolitico, Harper ci ricorda che l’eterogeneità è il vero segreto della creatività. E questa sera, il suo sound continuerà a incantare il pubblico, lasciando il segno.

"La gente trova strano che io sia così musicalmente eterogeneo, ma per me lo strano è che tutti gli altri non lo siano", ammette Ben Harper quando gli chiedi di quella bulimia artistica che riversa stasera sul palco del Comfort Festival di Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo. Sulla strada dal '92, il chitarrista Pomona, all'anagrafe Benjamin Charles Harper, rimane uno degli artisti più influenti della sua generazione come attestano tre Grammy Awards e oltre 16 milioni di dischi venduti. "Wide open light", ultimo capitolo di una discografia di 18 album, è uscito due anni fa. A Villa Casati Stampa Ben-Benjamin si presenta accompagnato dalla formazione più idonea a sottolinearne la variegata personalità artistica, quegli Innocent Criminals che stanno a lui come la E-Street Band sta a Springsteen.