Crac Happiness fine indagini per due

C’era una volta la felicità, quella che nasce dal talento e dalla passione. La ’Happiness’, marchio di moda made in Rimini, ha conquistato cantanti, attori e star dello showbiz con le sue iconiche t-shirt ironiche e uniche. Un percorso di successo iniziato dal genio creativo di Yuri Scarpellini e che ha attraversato l’oceano, approdando a Los Angeles. Una storia di crescita e innovazione, capace di lasciare il segno nel mondo della moda.

C’era una volta la felicità. La ’Happiness’, il marchio di moda made in Rimini che per anni rimase un must fashion per cantanti, attori e personaggi dello showbiz conquistati dall’iconico stile irriverente delle t-shirt con le scritte. Una parabola di successi, nati dal genio creativo del 62enne riminese Yuri Scarpellini e passati attraverso l’espansione negli Stati Uniti, con l’apertura di una sede a Los Angeles. Storia di un’ascesa che, dal 2007, ha poi finito però per infrangersi contro il muro del fallimento: quello della società madre di ’Happiness’, la ’ Piccoli e Grandi Srl ’, che fece crac nel febbraio del 2020. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crac Happiness, fine indagini per due

