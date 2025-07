Orlando | Ederson diverso da Calhanoglu ma grandissimo giocatore

Orlando analizza le differenze tra Ederson e Calhanoglu, due talenti distinti che potrebbero plasmare il futuro dell’Inter. Mentre il turco ha affinato le sue capacità anche in fase difensiva, il brasiliano dell’Atalanta si distingue per altri aspetti tecnici. La sfida tra due stili di gioco affascina i tifosi, ma quale sarà la scelta definitiva che porterà il club verso nuovi successi?

Orlando parla di Ederson e di Calhanoglu, con l'Inter che potrebbe sostituire il turco con il centrocampista brasiliano dell'Atalanta. GIOCATORI DIVERSI – L'Inter starebbe pensando ad Ederson per sostituire Calhanoglu e Massimo Orlando, a Tmw Radio, ne parla così: « Sono due giocatori diversi, Calhanoglu ha imparato negli anni a diventare bravo anche in fase di non possesso. Ederson non ha la qualità nella distribuzione dei palloni. È bravo nel pressing ma non ha la palla in verticale. Sarebbe comunque un grandissimo giocatore ».