La competizione da sola non è una garanzia di crescita del mercato

potrebbe generare instabilità e disuguaglianze crescenti, minando le basi di un progresso sostenibile. È fondamentale dunque trovare il giusto equilibrio tra queste forze, affinché il mercato possa davvero favorire il benessere collettivo e la crescita condivisa. Solo così si potrà costruire un futuro più equo e stabile per tutti.

"L’ordine sociale così come lo conosciamo da alcuni secoli ha visto un equilibrio dinamico tra competizione e cooperazione - spiega il professor Stefano Zamagni, economista, docente di Economia Civile all’Università di Bologna e presidente emerito della Pontificia Accademia delle Scienze sociali -. La competizione rappresenta l’essenza dell’economia di mercato, ma viene tenuta a bada dalla cooperazione. Senza quest’ultima la sola competizione trasforma il mercato in una giungla dove vince il più forte che sottomette il più debole". Questo equilibrio oggi è diventato a rischio? "Negli ultimi decenni purtroppo e per colpa di tutti, dagli economisti ai politici e persino ai media, si è insistito solo e troppo, anche se a volte in buona fede, sull’aspetto competitivo a scapito di quello cooperativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net