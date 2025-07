INPS LE ACCREDITA 480 EURO SUL CONTO | tutto vero ufficiale da Agosto I Bonus diretto sul C C per TUTTI non devi far niente solo spenderli

In un’era di cambiamenti e sostegni concreti, l’INPS conferma l’arrivo di un bonus di 480 euro, direttamente sul conto corrente senza bisogno di alcuna richiesta. A partire da agosto, tutti i beneficiari riceveranno questa somma automaticamente, facilitando il sostegno alle mamme lavoratrici autonome e precarie. Con il nuovo Bonus Mamme 2025, l’Italia si impegna a valorizzare la famiglia e la genitorialità: un aiuto reale per affrontare con serenità le sfide quotidiane.

Arriva il Bonus mamme 2025, 480 euro per lavoratrici autonome e precarie: un sostegno per la genitorialità Con il Decreto Omnibus approvato il 20 giugno 2025 dal Consiglio dei Ministri, arriva un nuovo bonus pensato per rafforzare le politiche a sostegno della natalità e della genitorialità. Il contributo economico, pari a 480 euro, è una misura una tantum destinata a una specifica categoria di lavoratrici: madri con contratti di lavoro precari o autonome, che troppo spesso si trovano escluse dalle agevolazioni destinate alle dipendenti stabili. Il bonus si rivolge esclusivamente alle donne lavoratrici, e in particolare a chi ha un contratto a termine oppure lavora come autonoma o libera professionista, a condizione che sia iscritta a una cassa previdenziale privata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “INPS LE ACCREDITA 480 EURO SUL CONTO”: tutto vero, ufficiale da Agosto I Bonus diretto sul C/C per TUTTI, non devi far niente, solo spenderli

In questa notizia si parla di: bonus - euro - inps - accredita

Bonus cultura diventa da 1000 euro ma arriva lo stop: tra poco fine delle domande - Il bonus cultura, in aumento a 1000 euro, si avvicina alla scadenza per le domande. Questo sostegno economico rappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani, incentivandoli ad investire in esperienze culturali e formative.

Bonus INPS 575 euro: come ottenerlo entro agosto 2025; Doppio accredito Inps a fine marzo in base all'Isee, uno vale 500 euro: chi può riceverli; Ci siamo, avviso Inps: nelle prossime ore accredito di 200 euro per queste persone.

INPS Paga il Bonus Figli: Doppio Accredito a Luglio da 1.000 Euro - L’INPS ha dato il via a un primo ciclo di accrediti per il Bonus nuovi nati da 1. msn.com scrive

Bonus bollette giugno-luglio 2025, arrivano i primi accrediti: scopri se ne hai diritto - Al via il bonus bollette 2025: da giugno a luglio arrivano gli sconti fino a 200 euro in fattura luce e gas. Da trend-online.com