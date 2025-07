Patti territoriali per la casa nuovo accordo Taglio dell’Imu per il canone concordato

In un passo importante verso il sostegno alle famiglie e ai proprietari di case, i nuovi patti territoriali introducono un taglio dell'IMU del 50% sugli immobili a canone concordato. Con aliquote che scendono dall'1,06% allo 0,57%, e ancora più giù allo 0,46% per affitti inferiori del 10%, questa misura rappresenta un’occasione unica per favorire il mercato degli affitti e promuovere la convenienza abitativa. A siglarli sono stati per tutti...

Un taglio Imu del 50 per cento sugli immobili a canone concordato. Con una riduzione dall’1,06%, aliquota ordinaria, allo 0,57%, che scende ulteriormente allo 0,46% per chi applica un affitto inferiore di almeno il 10% rispetto al canone massimo previsto dagli accordi territoriali. È questa una delle novità emerse dalla firma dei nuovi patti territoriali sulle locazioni abitative avvenuto ieri in Palazzo Vecchio. A siglarli sono stati per tutti i comuni del L.o.d.e fiorentino, le organizzazioni sindacali e associazioni degli inquilini e delle associazioni di proprietari. L’ultimo accordo risaliva al 2020. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patti territoriali per la casa, nuovo accordo. Taglio dell’Imu per il canone concordato

