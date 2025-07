un monumento per ricordare le vittime della strage di bologna

Il ricordo delle vittime della strage di Bologna, il più grave atto terroristico della storia della Repubblica, si rinnova con un monumento dedicato anche a Vignola. L'amministrazione comunale ha deciso di commemorare questa tragedia con un memoriale presso la rotatoria della stazione dei treni, per mantenere vivo il ricordo e promuovere la memoria collettiva. La cerimonia ufficiale si terrà sabato 26 luglio, ma i segnali di riflessione inizieranno già venerdì 11 luglio alla biblioteca...

Il più grave atto terroristico della storia della Repubblica avrà il suo monumento anche a Vignola. L'amministrazione comunale, infatti, ha deciso di dedicare un memoriale alle vittime della strage neo-fascista del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna e di intitolare ad esse la rotatoria della stazione dei treni. La cerimonia è in programma per sabato 26 luglio, ma del tema si comincerà a parlare già venerdì 11 luglio quando, alla biblioteca Auris, dalle 19 le autrici Cinzia Venturoli e Antonella Beccaria, in dialogo con lo storico Daniel Degli Esposti, presenteranno il loro ultimo libro "Operazione Bologna.