Brunori e Ben Harper Due grandi concerti

Fermo si prepara ad accogliere due grandi star della musica, Brunori Sas e Ben Harper, in concerti imperdibili. La città , già nota come capitale degli eventi, si anima ancora di più con l’attesa di un altro grande nome internazionale: il 15 luglio alle 21.30 in Piazza del Popolo, Brunori Sas porta il suo tour estivo “L’albero delle noci”, promettendo emozioni indimenticabili che renderanno questa serata unica nel suo genere.

Fermo, città dei grandi eventi. Attesa per un altro nome importante del panorama musicale italiano e non solo: il 15 luglio alle ore 21.30 in Piazza del Popolo concerto di Brunori Sas. La data fermana fa parte del tour estivo " L'albero delle noci " del cantautore, compositore e polistrumentista che è reduce dal Festival di Sanremo. In una nota la produzione scrive "L'albero delle noci – Tour estate", è il nuovo tour prodotto da Vivo Concerti che nei mesi estivi lo vedrà protagonista di 13 appuntamenti nelle arene e nelle rassegne musicali più importanti d'Italia. il concerto è l'occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L'albero delle noci.

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS at No Borders Music Festival 2025 - Laghi di Fusine Vai su Facebook

