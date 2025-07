Mille scuole senza preside | la scuola italiana al collasso della governance

Un fenomeno allarmante scuote il sistema educativo italiano: a partire da settembre 2025, oltre 1.000 scuole si troveranno senza un preside titolare, affidate temporaneamente a dirigenti in reggenza. Questa drammatica situazione mette a rischio la qualità dell’istruzione e la stabilità delle istituzioni scolastiche. Un segnale urgente di una governance in crisi che richiede interventi immediati e strategie efficaci per garantire un futuro stabile alle nostre scuole.

A partire da settembre 2025, oltre 1.000 istituzioni scolastiche italiane saranno senza un preside titolare, affidate in reggenza a presidi già incaricati in altre scuole. La conferma è arrivata direttamente dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha provato a rassicurare l’opinione pubblica affermando che “i concorsi sono stati riattivati” e che “la . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Dal 1° settembre 2025 saranno mille le sedi scolastiche ad avviare l'anno senza il proprio preside e che si ritroveranno gestite da un dirigente di un'altra scuola autonoma: si tratta di un fenomeno derivante da diversi fattori.

