nuova copertura per la piscina comunale 160mila euro di lavori

Un nuovo capitolo si apre per la piscina comunale di via Saffi, con un investimento di 160mila euro destinato a trasformare l’impianto. La giunta ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria che prevede la realizzazione di una copertura completamente rinnovata, garantendo maggiore sicurezza e comfort agli utenti. Recentemente il gestore, la società Around, ha annunciato i dettagli di questa importante iniziativa, destinata a migliorare significativamente l’esperienza di chi frequenta l’impianto.

Un cappello tutto nuovo per la piscina comunale. La giunta ha approvato nei giorni scorsi la delibera di un progetto relativo a dei lavori di manutenzione straordinaria dell'importante impianto sportivo situato in via Saffi adiacente al principale ingresso del Parco di Levante. L'intervento nello specifico riguarda la realizzazione di una nuova copertura nel principale edificio della piscina comunale. Recentemente il gestore, la società Around Sport specializzata nella gestione di questo genere di impianti, aveva segnalato infatti alcune criticità, con la presenza di infiltrazioni sul tetto a onda e pioggia all'interno della vasca, a bordo vasca e sulle tribune.

