TerraRossa l’eccezione allo Strega | Ultimo della cinquina | la vittoria più grande

di Simone Arminio ROMA Il successo, assicura, non lo cambierà neanche stavolta. Anche perché Giovanni Turi, 41 anni, da otto editore con il marchio TerraRossa, di farsi cambiare attualmente non ha proprio il tempo. Richiusi gli scatoloni dello Strega, torna a Bari a fare l'editor, editore, talent scout, ufficio stampa, amministratore, magazziniere della sua straordinaria creatura. Trentotto libri pubblicati in due collane, una di inediti e l'altra di romanzi fuori catalogo rimessi sugli scaffali. Otto anni, due centri: il primo nel 2021 con La casa delle madri di Daniele Petruccioli, candidato allo Strega.