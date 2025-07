In viaggio da Piazzolla a Jobim Il trio Servillo Girotto Mangalavite

L'edizione 2025 di 'Crossroads', il festival itinerante che da anni anima la regione con musica di eccellenza, si prepara a chiudere in grande stile con un evento imperdibile a Lugo. All'Arena del Carmine, alle 21.15 di domani, il trio composto da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite ci condurrà in un viaggio sonoro tra le note di Piazzolla e Jobim, regalando un'esperienza musicale unica e coinvolgente. Non perdete questa serata di straordinario talento e passione!

Giunta ormai quasi alla fine della sua lunghissima programmazione, l’edizione 2025 di ’Crossroads’, il festival itinerante in tutta la regione, approda per una sola serata anche a Lugo. Qui, all’Arena del Carmine, alle 21.15 di domani si esibirà il trio che riunisce il cantante Peppe Servillo, il sassofonista Javier Girotto e il pianista Natalio Mangalavite. A dir poco di casa a ’Crossroads’, dove hanno proposto in più occasioni i loro progetti “Fútbol” e “L’anno che verrà”, Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite si concedono una serata ‘nostalgia’ riproponendo “L’amico di Cordoba”, un programma che risale agli albori della loro unione: il cd, del 2004, fu l’esordio discografico della formazione, arrivato quando i tre avevano già alle spalle anni di collaborazioni dal vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In viaggio da Piazzolla a Jobim. Il trio Servillo, Girotto, Mangalavite

