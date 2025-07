Fiori e messaggi in ricordo di Lorena Violenza sulle donne | 40 nuovi casi

Fiori e messaggi si susseguono davanti alla panchina rossa, simbolo di speranza e memoria, per onorare Lorena Vezzosi e tutte le vittime di violenza. A un anno dalla tragedia che ha scosso Santarcangelo, il dolore si mescola con la determinazione di fermare questa piaga. Sono 40 i nuovi casi che richiamano l’attenzione sulla lotta contro la violenza di genere, affinché nessuno dimentichi né resti indifferente. La memoria di Lorena ci invita a non abbassare mai la guardia.

Fiori, pensieri, preghiere davanti a quella panchina rossa – simbolo della lotta alla violenza sulle donne – a lei dedicata. Un anno fa la tragedia che ha sconvolto Santarcangelo: Lorena Vezzosi venne uccisa dal suo ex marito Stefano Del Re, che poi caricò il suo corpo in auto e andò fino a Casalmaggiore (in provincia di Cremona, di dove entrambi erano originari) dove si suicidò buttandosi con l'auto nel Po. A Lorena, nel novembre scorso, è stata dedicata una nuova panchina rossa davanti al Supercinema. E qui ieri, un anno dopo il femminicidio-suicidio, si è tenuta la commemorazione per Lorena.